В Волгограде проверяют информацию о выкинутых на свалку уголовных делах

Сотрудники правоохранительных органов в Волгоградской области сообщили о начале проверки информации о найденных на свалке документах одного из отделов полиции, передает РИА «Новости».

Проверка была организована после публикации в социальных сетях фотографий архивных материалов уголовных дел, которые были найдены на мусорной свалке рядом с отделом полиции №2 в Краснооктябрьском районе.

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«Руководством ГУ МВД области назначена проверка достоверности информации, размещённой в Сети», — сказала официальный представитель ведомства Светлана Смольянинова.

По ее словам, в случае подтверждения этой информации виновные сотрудники будут привлечены к ответственности.