«Известия»: МВД хочет получить доступ к диагнозам пациентов психбольниц

МВД планирует обратиться в Госдуму с просьбой предоставить полицейским доступ к диагнозам пациентов психических учреждений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что поручение инициировать обращение в Госдуму подписано главой МВД Владимиром Колокольцевым. Министерство предложит парламентариям рассмотреть поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан…», по которому сведения о диагнозах и состоянии здоровья, в том числе психического, составляют врачебную тайну.

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МВД будет запрашивать диагнозы пациентов, в случае, если они представляют общественную опасность. В ведомстве заявили, что работе мешает отсутствие информации об опасных пациентах психических учреждений.

«Имеются примеры совершения тяжких и особо тяжких преступлений лицами, состоящими на учете в диспансере, а информация об этом в органы не поступала, в связи с чем и профилактическая работа не проводилась», — подчеркнули в МВД.

Также отмечается, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрели протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений и поддерживают инициативу Министерства.