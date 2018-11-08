В США 11-летнюю девочку обвинили в подкладывании игл в конфеты на Хэллоуин
Одиннадцатилетняя девочка из штата Северная Каролина в США обвиняется в том, что она подкладывала иглы в конфеты на Хэллоуин, передает Fox8.
По данным местной полиции, пострадал 12-летний мальчик. Он получил множественные ранения после того, как съел шоколадный батончик, подаренный ему на праздник. Позднее поступило сообщение о втором подобном случае.
Реклама
Как отмечается, девочка вставляла иглы в конфеты через обертки, и их было трудно обнаружить.
Ранее сообщалось, что полиция Австралии задержала несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику.