МВД сообщило о задержании банды наркоторговцев, действовавшей в 20 регионах России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что сотрудники правоохранительных органов задержали членов преступной группировки, которые распространяли наркотики в 20 субъектах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, преступники контрабандой привозили наркотики в Россию из европейских страны, а также занимались их производством в подпольной лаборатории в Подмосковье.

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«Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектов России», — сказала Волк.

Она добавила, что были задержаны 18 человек, которые руководили процессом, а также изготавливали и сбывали запрещенные вещества. Кроме того, у них изъяли 950 кг разнообразных наркотических и психотропных веществ, оборудование и поддельные документы. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова заявила, что в Солнечногорском районе Подмосковья были задержаны подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков.