МЧС: большинство объектов массового пребывания сдаются с нарушениями

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил о том, что в России 80% объектов массового пребывания людей сдаются в эксплуатацию с нарушением норм пожарной безопасности, передает РИА «Новости».

«В 80% случаев, когда принимаются объекты с массовым пребыванием людей, там так или иначе присутствуют пороки в сфере строительного проектирования в области пожарной безопасности — как на стадии экспертизы проектов, так и на стадии приемки объектов в эксплуатацию», — сказал Еникеев.

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По его словам, злободневной темой также остаются отвод земли под строительство и пути проезда пожарной техники.

Ранее МЧС назвало главную причину пожаров в торговых центрах.