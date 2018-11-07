МЧС назвало главную причину пожаров в торговых центрах

МЧС назвало основной причиной пожаров в торговых центрах в 2018 году неисправность в работе электрооборудования, передает РИА «Новости».

Уточняется, что возгорания чаще всего происходят из-за осветительной арматуры, электросварочного оборудования, электропроводов, кабелей, короткого замыкания и перегрузки.

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«В 2018 году произошло порядка 80 пожаров в торговых центрах. Основная причина 62% из них — электротехника», — сказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Ранее сообщалось, что МЧС начнет проверять ТЦ по новым категориям опасности.