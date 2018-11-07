СК проверит траты заявившей о ненужности молодежи чиновницы

Следственный комитет проверит траты бывшего директора Департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что следователи проверят расходование 131 млн, выделенных Департаменту на реализацию проектов по поддержке талантливой молодежи. В сообщении подчеркивается, что по меньшей мере три из четырех смен по обучению талантливых подростков проходили в отеле, аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона.

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В рамках проверочных мероприятий...будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодежной политики Свердловской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ольгу Глацких отстранили от должности.