CNN: половина избирателей считают миграционную политику Трампа излишне жесткой

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В США почти половина избирателей (48%) считают иммиграционную политику президента страны Дональда Трампа излишне жесткой. Результаты опроса приводятся в эфире телеканала CNN.

Также сообщается, что 16% опрошенных назвали действия Трампа в отношении мигрантов слишком мягкими, еще 32% респондентов считают иммиграционную политику Трампа достаточно взвешенной.

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Как отмечается, по мнению 28% опрошенных, проводимая республиканцами налоговая политика идет на пользу американцам, 23% считают ее вредоносной и 45% воздержались от высказывания мнения на этот счет.

Количество респондентов и погрешность опроса в репортаже не были указаны.

Ранее сообщалось, что две трети избирателей пришли на выборы в конгресс из-за Трампа.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.