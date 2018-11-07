CNN: половина избирателей считают миграционную политику Трампа излишне жесткой
В США почти половина избирателей (48%) считают иммиграционную политику президента страны Дональда Трампа излишне жесткой. Результаты опроса приводятся в эфире телеканала CNN.
Также сообщается, что 16% опрошенных назвали действия Трампа в отношении мигрантов слишком мягкими, еще 32% респондентов считают иммиграционную политику Трампа достаточно взвешенной.
Как отмечается, по мнению 28% опрошенных, проводимая республиканцами налоговая политика идет на пользу американцам, 23% считают ее вредоносной и 45% воздержались от высказывания мнения на этот счет.
Количество респондентов и погрешность опроса в репортаже не были указаны.
Ранее сообщалось, что две трети избирателей пришли на выборы в конгресс из-за Трампа.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.