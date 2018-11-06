В Росздравнадзоре рассказали о нарушениях в клиниках пластической хирургии

В Росздравнадзоре заявили, что семь из десяти клиник пластической хирургии в России работают с нарушениями. Об этом свидетельствуют данные ведомства, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

По данным ведомства, нарушения были выявлены в 362 из 540 российских клиник.

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Как отмечается, по итогам проверки составлено 587 протоколов об административных правонарушениях.

При этом в ведомстве добавили, что по состоянию на 1 июня 2018 года лицензия на осуществление пластической хирургии есть у 1257 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 80 субъектах России.

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