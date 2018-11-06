На Кубани приставы арестовали забор

В Краснодарском крае приставы арестовали и изъяли у должника забор из профнастила, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в Горячем Ключе житель задолжал порядка 50 тысяч рублей, которые суд постановил взыскать.

«Появившись у должника вместе с представителем взыскателя, судебные приставы наложили арест на забор из профнастила. Забор тут же был изъят, чтобы, пройдя процедуру оценки, быть переданным на реализацию, после которой вырученные средства поступят на счет взыскателя», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два брата ушли отшельниками в сибирский лес от долгов по алиментам.