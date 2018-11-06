Свердловская чиновница извинилась за слова о ненужности молодежи

Руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на встрече с волонтерами в Кировграде заявила, что государство «вообще ничего не должно» молодежи, признала, что не сумела корректно выразить свое мнение и взяла ответственность за это на себя, передает РИА «Новости».

«Общаясь с ребятами, я хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство. Я поделилась своим примером, когда в 15 лет стала олимпийской чемпионкой, в чем, несомненно, заслуга моих родителей, помощь государства и мой собственный упорный труд. Я признаю, что не сумела корректно выразить свое мнение», — привели ее слова в департаменте информполитики губернатора региона.

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Глацких также отметила, что жалеет, что «позволила так неверно истолковать свою позицию».

«Ни в коем случае я не хотела никого обидеть и подводить. Беру ответственность на себя», — сказала она.

Ранее стал известен заработок свердловской чиновницы, заявившей о ненужной молодежи.