В Чехии задержали депутата Рады за попытку расплатиться фальшивыми деньгами

Депутата Верховной рады Украины Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги за попытку рассчитаться фальшивыми евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, он хотел купить в duty free подарок маме, однако оказалось, что деньги фальшивые.

«Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству — меня задержали», — написал Лозовой в фейсбуке.

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Депутат отметил, что по делу он проходит как потерпевший, поскольку его помощнику дали фальшивые купюры при обмене денег.

Ранее сообщалось, что в Москве за нападение на посольство задержали бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского.