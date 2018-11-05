Назван самый грязный город Европы

Македонский город Тетово возглавил рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором города Европы ранжированы по степени загрязненности. Полный список опубликовал портал numbeo.com.

На втором месте рейтинга оказался Неаполь (Италия), а третье место занял еще один македонский город — столица страны Скопье.

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В десятку вошли Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). Замкнул топ-10 самых загрязненных городов Киев.

В список также попали российские города: Санкт-Петербург (17 место), Москва (19 место) и Нижний Новгород (71 место).

Ранее Роспотребнадзор называл российские регионы с самым грязным воздухом.