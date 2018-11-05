Figaro: в резиденции премьера Франции найдено тело гвардейца
В резиденции премьер-министра Франции Эдуара Филиппа в Париже обнаружено тело гвардейца. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
По данным издания, погибшему мужчине было 45 лет, он отвечал за видеонаблюдение в резиденции.
Как отмечается, неподалеку от его тела было обнаружено служебное оружие.
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По предварительной информации, служащий совершил самоубийство.
Ранее сообщалось, что в Киеве найден мертвым иностранный инструктор украинской Нацгвардии.