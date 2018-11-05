Синоптики обещали москвичам втрое больше солнечных дней в ноябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей Московского региона ожидает аномально теплый и солнечный ноябрь, передает RT.

По его словам, среднесуточная температура будет на 5-6° градусов выше нормы. В ближайшую неделю погодная ситуация будет определяться антициклоном, поэтому «бабье лето» продолжится.

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«По сути, мы отброшены в середину октября. Что касается снежного покрова, ясно, что ноябрь будет довольно солнечным, а это означает лимит по осадкам», — сказал Тишковец.

Он добавил, что в ноябре текущего года выпадет не более 60% месячной нормы осадков.

«Количество солнечных дней втрое превысит многолетние показатели. Сам снежный покров ляжет скромным слоем в 24 сантиметра в конце ноября», — заключил Тишковец.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.