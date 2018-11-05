Защита Вышинского обжаловала продление его ареста на Украине

Адвокат Андрей Доманский, который представляет интересы главы РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского, заявил, что защита обжаловала продление ареста своего подзащитного. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что апелляция была подана по почте в Апелляционный суд Херсонской области.

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«По почте отправлена, я же нахожусь в Киеве, а не в Херсоне», — сказал Доманский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова, в Кремле не считают, что освобождение главы портала РИА «Новости» Украина является темой для обмена.