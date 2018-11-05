В Индонезии сообщили подробности крушения Boeing-737

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Руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии Соерджанто Таджахоно рассказал, что индонезийский самолет Boeing-737 авиакомпании Lion Air разрушился при касании о воду на большой скорости, сообщает Detik News.

Согласно информации черного ящика, на котором записана информация о 69 летных часах самолета, во время столкновения с водой двигатель самолета работал на высоких оборотах. Также сообщается, что экспертам предстоит найти второй ящик, в котором содержится запись разговоров членов экипажа.

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Соерджанто Таджахоно подчеркнул, что обломки самолета рассредоточены в радиусе не более 500 метров, и в случае взрыва следы крушения выглядели бы иначе.

Ранее сообщалось, что во время поисков разбившегося в Индонезии Boeing‐737 погиб водолаз.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.