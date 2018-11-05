В Багдаде произошла серия взрывов

В иракском Багдаде в результате четырех взрывов погибли четыре человека. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, при взрывах также пострадали 20 человек.

Как отмечается, террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаки.

Реклама

Ранее сообщалось, что в центре Туниса смертница устроила взрыв.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.