Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Японии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 19.26 UTC (22.26 мск).

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Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.