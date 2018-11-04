Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на севере Японии
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,9 в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По имеющимся данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Как отмечается, подземные толчки были зафиксированы в 19.26 UTC (22.26 мск).
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Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения на данный момент отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,1.