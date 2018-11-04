В Евросоюзе осудили убийство украинской чиновницы

Еврокомиссар по европейской политике соседства Йоханнес Хан отреагировал на известие об убийстве украинской чиновницы Екатерины Гандзюк.

Хан назвал погибшую невероятно храброй женщиной, а также заявил, что нападения на активистов гражданского общества неприемлемы.

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«Виновные в этом чудовищном преступлении должны быть преданы суду», — написал он в твиттере.

Украинская полиция переквалифицировала атаку на Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, с покушения на заказное умышленное убийство.