В центре Хабаровска застрелили кидавшегося на людей дикого кабана

Полицейские застрелили дикого кабана, который оказался в центре Хабаровска и начал кидаться на людей. Об этом сообщается на сайте УМВД по Хабаровскому краю.

Об обнаружении дикого животного сообщил местный житель, на место происшествия был направлен наряд полиции.

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Уточняется, что полицейским пришлось убить животное.

«При проведении осмотра территории стражи правопорядка обнаружили кабана. Животное вело себя агрессивно, нападало на людей. В соответствии с действующим законодательством сотрудники полиции применили табельное оружие и обезвредили опасное животное», — говорится в сообщении.

До этого, в 2017 году, когда кабан пришел погулять в общественном парке Хабаровска, спасатели животных работали всю ночь, чтобы поймать его и отправить в местный реабилитационный центр для диких животных.