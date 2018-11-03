МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с порывами до 12 м/с, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ведомство.

В ведомстве также отметили, что опасных метеорологических явлений и неблагоприятных природных явлений в столице 4 ноября не прогнозируется.

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Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные ветер в Москве подует с юга: температура будет существенно выше нормы, пройдут дожди.

С начала следующей недели осадки прекратятся, антициклон принесет Москве прохладную погоду, атмосферное давление будет расти.