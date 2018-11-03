В РПЦ заявили о выполнении Варфоломеем «заказа из-за океана»

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что константинопольский патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана по расчленению РПЦ, передает РИА «Новости».

Илларион добавил, что соглашение между Варфоломеем и Петром Порошенко лежит «исключительно в политической плоскости».

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Ранее сообщалось, что Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом.

Порошенко назвал 3 ноября «историческим днем» и подчеркнул, что подписанный документ завершит процесс создания украинской автокефальной церкви.