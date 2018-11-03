Порошенко объявили почетным доктором Стамбульского университета

Президент Украины Петр Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Глава Украины сегодня, 3 ноября, прибыл с визитом в Турцию. Рабочая поездка продлится два дня.

«Для меня огромная честь получить степень почетного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания. Турция очень важная для меня страна», — заявил Порошенко.

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По данным пресс-службы, президент Украины был удостоен звания «за утверждение демократических ценностей в мире и усилия по укреплению украинского-турецких отношений».

Порошенко отметил, что подобные шаги укрепляют украинско-турецкие отношения, а также поблагодарил руководство университета за открытие кафедры украинского языка.

Ранее сообщалось, что глава Украины намерен встретиться с константинопольским патриархом в Турции.