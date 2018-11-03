Крымский омбудсмен призвала Киев обменять капитана судна «Норд»

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина рассказала, что попросила власти Украины не затягивать обмен капитана судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам омбудсмена, она предложила обменять Горбенко на Виктора Новицкого, капитана украинского судна ЯМК-0041, задержанного у побережья Крыма за браконьерство.

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«Обмен возможен, ведь это не уголовники, не преступники, это работяги, которые где-то забрели, может, не усвоили, не знают и прочее. Но проблема заключается в том, что процессуальный статус одного и другого капитана немного разный», — заявила Лубина.

Она пояснила, что дело Горбенко передано в суд, который должен вынести наказание, поэтому «шар на украинской стороне». Дело Новицкого находится в стадии следствия.

Ранее сообщалось, что капитана задержанного в Крыму украинского судна освободили из СИЗО.