На Украине ограбили маслозавод

В городе Баштанка Николаевской области Украины неизвестные напали на сотрудников маслозавода и ограбили предприятие. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте местной полиции.

Сообщается, что четверо неизвестных проникли на проходную маслозавода, избили охранника и связали его вместе с женщиной-лаборантом, после чего распилили сейф и украли более 200 тыс. гривен (около 470 тыс. руб.).

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Как отмечается, грабители демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись с места происшествия.

По данным ведомства, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «разбой», преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове неизвестный захватил отделение почты с целью ограбления.