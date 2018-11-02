В Пакистане убит «отец Талибана»

Религиозный деятель и бывший член сената Пакистана Сами аль-Хак по прозвищу «отец Талибана (организация запрещена в России)» был застрелен на севере страны 2 октября. Об этом пишет Daily Pakistan со ссылкой на сына убитого.

По данным издания, аль-Хак был обнаружен у себя дома с огнестрельными ранениями. О том, что устроил нападение, не сообщается.

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Газета отмечает, что прозвище «отец Талибана аль-Хак получил за тесные связи с один из главарей террористической организации «Талибан» Мухаммадом Умаром.

Ранее сообщалось, что лидер пакистанских талибов был убит в Афганистане.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.