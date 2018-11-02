На Ямале откололась льдина с рыбаками

В Ямало-Ненецком автономном округе спасатели сняли трех рыбаков, которые находились на отколовшейся от берега льдины. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления МЧС.

По данным пресс-службы, инцидент произошел на реке Нояха в 14 километрах к югу от села Новый порт. На помощь рыбакам был отправлен спасательный вертолет.

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«На данный момент рыбаки — на борту вертолета, который следует в село Новый Порт», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что медицинская помощь спасенным не потребовалась.

В апреле сообщалось, что на Урале эвакуировали 60 рыбаков с отколовшихся льдин.