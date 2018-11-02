В США впервые за пять лет воспользовались электрическим стулом

В Нашвилле, столице штата Теннесси, с помощью электрического стула был казнен 63-летний Эдмунд Загорски, сообщает местный телеканал WSMV.

Отмечается, что такой вид казни выбрал сам Загорски, посчитав, что она менее болезненна, чем смертельная инъекция. Его приговорили к высшей мере наказания в 1984 году за убийство двух человек, которые попытались купить у него наркотики.

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Данный вид смертной казни был применен в США впервые за пять лет — в последний раз осужденного казнили на электрическом стуле в 2013 году в штате Виргиния. В Теннесси он не использовался с 1960 года.

Ранее сообщалось, что верховный суд американского штата Вашингтон объявил смертную казнь вне закона.