WP: саудовский принц называл Хашукджи «опасным исламистом»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в телефонном разговоре с Белым домом охарактеризовал убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи как «опасного исламиста». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, слова были произнесены в беседе с зятем президента США Джаредом Кушнером и советником президента по нацбезопасности Джоном Болтоном. Саудовский принц назвал Хашукджи сторонником группировки «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России), убеждая таким образом Вашингтон сохранить союзнические отношения Соединенных Штатов с Саудовской Аравией.

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Семья журналиста в заявлении, имеющемся в распоряжении The Washington Post, отрицает причастность Хашукджи к «Братьям-мусульманам».

Газета подчеркивает, что слова бин Салмана в приватном разговоре с Белым домом противоречат официальным заявлениям Эр-Рияда, в которых Хашукджи называют «другом», посвятившим «огромную часть жизни служению своей стране».

Представитель саудовских властей опроверг подобные высказывания принца, однако не исключил возможности того, что разговор между Салманом и Кушнером действительно имел место.

Источники рассказали изданию, что звонок состоялся после исчезновения Хашукджи, но до объявления саудовских властей о его убийстве.

«Братья-мусульмане» — террористическая организация, признанная террористической решением Верховного суда России от 14 февраля 2003 года. Ее деятельность запрещена на территории ряда стран, в том числе России.