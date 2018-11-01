Стали известны новые подробности в деле о групповом изнасиловании в Уфе

Супруга подозреваемого в изнасиловании коллеги полицейского Василя заявила, что ее муж в ночь предполагаемого преступления ночевал дома, передает ГТРК «Башкортостан».

По ее словам, об обвинениях против ее супруга она узнала, когда в их дом пришли следователи с обыском.

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«Я верю своему мужу, в понедельник он был дома вечером, в кровати. Он не пришел ночевать, когда его задержали. С 29 на 30 он дома ночевал», — сказала Василя.

Она добавила, что у пары двое детей в возрасте трех и четырех лет, и за семь лет их знакомства не было такого, чтобы муж пропадал и не отвечал на звонки.

«Мой муж очень отзывчивый, положительный человек. Сколько он служил – все его сотрудники, всего его коллеги отзывались о нем с лучшей стороны», — добавила Василя.

Ранее источник сообщил, что изнасилованная дознаватель из Уфы пришла к начальникам не одна.