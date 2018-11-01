Подозреваемые в изнасиловании коллеги начальники уволены из МВД Уфы

Трое руководителей подразделений МВД Башкирии, подозреваемые в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, уволены за «проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МВД по региону.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводится оценка действий экс-полицейских, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении к «строгой дисциплинарной ответственности».

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Как отмечается, задержанные являлись начальниками отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также отдела по вопросам миграции.

В ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали 23-летнюю коллегу, работавшую с ними в должности дознавателя. Инцидент произошел в здании миграционного отдела МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело.

Ранее источник сообщил, что изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы оказалась дочерью силовика.