Источник: изнасилованная дознаватель из Уфы пришла к начальникам не одна

Дознаватель из Уфы, сообщившая об изнасиловании полицейскими, в ночь инцидента пришла в кабинет начальника не одна, а с подругой, сообщил источник в силовых органах Башкирии, передает РИА «Новости».

«В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых», — сказал источник.

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По словам источника, девушка принимает участие в следственных действиях и не нуждается в психологической помощи.

Ранее СМИ сообщили, что девушка-дознаватель, которую в ночь на 30 октября в Уфе изнасиловали трое полицейских, является дочерью высокопоставленного сотрудника МВД Башкортостана.