СК сообщил о задержании 16 «черных риелторов», подозреваемых в убийствах

В Москве были задержаны 16 «черных риелторов», которые подозреваются в убийствах не менее девяти человек ради квартир, говорится в сообщении, поступившем в «Газету.Ru».

«Уголовное дело о создании преступного сообщества, жестоких убийствах и мошенничествах расследуется в отношении 16 жителей Тверской и Московской областей. В состав банды входили 8 мужчин и 8 женщин, возглавлял ее профессиональный риелтор Роман Шугаибов», — сообщили в СК.

Отмечается, что подозреваемые искали одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни, но имеющих квартиры в Москве. Их лишали прав на жилье, после чего расстреливали, топили или закапывали заживо. На данный момент установлены обстоятельства девяти убийств, которые были совершены одним из фигурантов, тела убитых были найдены на территории Тверской области.