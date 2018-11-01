Депутат заксобрания Приморья стал фигурантом дела о растрате

Фрунзенский суд Владивостока сообщил о том, что в отношении депутата законодательного собрания Приморья и исполнительного директора ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктора Милуша будет избрана мера пресечения в связи с тем, что он проходит по делу о растрате, передает РИА «Новости».

В компании Милуша сообщили, что он находится в отпуске, представители компании не получали документов, которые подтверждали бы его задержание.

Отмечается, что Милуш является членом «Единой России», он состоит в комитете парламента края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.