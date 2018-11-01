На Пхукете погибла россиянка

Заведующий консульским отделом российского посольства в Бангкоке Владимир Пронин заявил, что на острове Пхукет на юге Таиланда погибла гражданка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Консул рассказал, что известие о гибели россиянки поступило к российским дипломатам в среду, 31 октября.

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«Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала», — сказал Пронин, отметив, что местная полиция в данный момент расследует происшествие.

Также он добавил, что сотрудники посольства связались с родными погибшей.

The Phuket News уточняет, что, согласно обнаруженному паспорту, погибшей было 48 лет. Полиция считает, что женщина погибла от травм, полученных при падении.

Ранее сообщалось, что на Пхукете ограбили пару из России, заставив их перевести на неизвестный счет биткоины на сумму $100 тыс.