В Канаде из-за угроз стрельбы отменили занятия в 18 школах

В канадской провинции Нью-Брансуик из-за анонимных звонков об угрозе стрельбы в школах отменили занятия в 18 учебных заведениях, передает канадский телеканал CTV со ссылкой на правоохранителей.

Один из звонивших сообщил о намерении приятеля его сына прийти с винтовкой в школу в Эдмунстоне. Второй предупредил, что у одного из студентов оружие может быть спрятано в гитарном чехле.

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Полицейские не исключают возможности того, что звонки были шуткой накануне Хэллоуина, однако отмечается, что их достаточно для проверки безопасности школ.

«Пока мы не подтвердим, что эти звонки были розыгрышами, мы будем относиться к этой ситуации серьезно и считать угрозу реальной», — сказал инспектор Стив Робинсон.

По данным телеканала, полицейским удалось установить причастных к звонкам, подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что американский футболист предотвратил стрельбу в одной из школ США.