Устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга увеличили число обвинений

Подозреваемому в массовой стрельбе в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге Роберту Бауэру предъявили обвинения по 44 пунктам, передает Reuters со ссылкой на обвинительный акт.

Изначально ему предъявили обвинения по 29 пунктам, в том числе в религиозных взглядах, приведших к смерти, применении огнестрельного оружия с целью убийства, а также в других преступлениях.

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В субботу утром (по местному времени) 27 октября неизвестный открыл стрельбу в синагоге «Древо жизни» в пригороде Питтсбурга. По последним данным, жертвами атаки стали 11 человек. Нападавший был ранен в перестрелке с полицейскими и сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь.