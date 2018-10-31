Архангельский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при теракте в УФСБ

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что в результате взрыва в управлении ФСБ по региону пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает пресс-служба правительства области.

По его словам, мужчина перенес операцию. Об угрозе его жизни информации нет.

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Как отмечается, все пострадавшие были сотрудниками ФСБ.

31 октября 17-летний подросток устроил взрыв на входе в управление ФСБ по региону. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Архангельской области подтвердил, что устроивший взрыв в здании местного УФСБ действовал в одиночку.