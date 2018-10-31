Организатор взрыва в здании УФСБ Архангельска действовал один

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что молодой человек, устроивший взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске, действовал один, передает пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что в настоящее время следователи активно работают над установлением причин теракта.

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«При этом на сегодняшний день подтверждено – молодой человек действовал один», — заявил Орлов.

По его словам, из-за этого на территории области было решено не вводить уровни террористической опасности.

31 октября 17-летний подросток устроил взрыв на входе в управление ФСБ по региону. Молодой человек погиб на месте, три сотрудника ФСБ получили ранения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК разместил фото устроившего взрыв в УФСБ Архангельска.