Обменянным морякам судна «Норд» не вернули российские паспорта

Матрос крымского судна «Норд» Павел Чмыхалов сообщил, что членам экипажа не вернули внутренние паспорта граждан России, которые им выдали в Крыму, передает РИА «Новости».

По его словам, члены экипажа «Норда» пересекали российско-украинскую границу по загранпаспортам граждан России, которые Украина им вернула по решению суда.

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«Внутренние паспорта граждан России изъяты украинским судом. Мы не знаем их дальнейшую судьбу. Но я думаю, что мы сейчас, вернувшись в Крым, их восстановим», — заявил Чмыхалов.

Он отметил, что во время пересечения границы Украины у экипажа не спрашивали о гражданстве.

Ранее сообщалось, что капитан «Норда» и семьи экипажа не знали о готовящемся обмене.