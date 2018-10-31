Бабушка устроившего взрыв в УФСБ Архангельска описала характер внука
Бабушка 17-летнего подростка, который устроил взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске, рассказала о своем внуке, передает сайт kp.ru.
По словам женщины, мать воспитывала сына без отца. Она также добавила, что у молодого человека не было друзей, свободное время он проводил в интернете.
«Честный и порядочный, увлекался только интернетом. <...> Ничего не предвещало. Интернет, скорее всего, стал причиной. Какое-то зомбирование», — рассказала женщина.
Она отметила, что с поведением у юноши проблем не было. По словам бабушки, ее внук планировал поступать в медучилище, чтобы в дальнейшем стать фельдшером.
«Воспитан, плохого слова никогда не скажет. Вы можете позвонить соседям - они не слышали от него ничего плохого. Порядочный очень», — добавила она.
Женщина также подчеркнула, что об интересе внука к анархистскому движению она не знала.
Ранее сообщалось, что СК допросил родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка.