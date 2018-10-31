СК допрашивает родственников устроившего взрыв в здании ФСБ подростка

Следственный комитет России на своем сайте сообщил об обысках, которые проходят по месту жительства 17-летнего подозреваемого в совершении теракта в здании управления ФСБ в Архангельске.

«Проводятся обыски по месту жительства подозреваемого, допрашиваются его близкие родственники, знакомые и иные лица, которые могут располагать сведениями, имеющими значение для расследования. Уже назначены взрывотехническая, судебно-медицинские и иные экспертизы», — говорится в тексте сообщения.

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Сообщается, что следователи также проверят данные о возможном участии злоумышленника в деятельности запрещенных организаций.

Ранее сообщалось, что СК разместил фото устроившего взрыв в УФСБ Архангельска.