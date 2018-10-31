Во Франции расследуют многочисленные случаи рождения детей с дефектом конечностей

Франция начала общенациональное расследование по факту участившихся случаев рождения детей с дефектами конечностей, сообщает Reuters.

Расследование инициировало министерство здравоохранения Франции. Сообщается, что на этой неделе были зафиксированы несколько новых случаев.

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По информации Агентства общественного здравоохранения Santé Publique France, в 2000-2014 годах в восточной части страны недалеко от границы со Швейцарией было выявлено 18 случаев рождения детей с дефектами. Еще 7 подобных случаев были фиксированы в западной части Франции с 2007 по 2013 год.

«Я хочу знать, что происходит, и думаю, что и вся Франция тоже», — сказала министр здравоохранения Франции Агнес Бузин. Она добавила, что причиной мог быть экологический фактор, в том числ пища, которую употребляли женщины во время беременности.

Сообщается, что полный отчет будет представлен в июне 2019 года.