Губернатор Архангельской области раскрыл подробности взрыва в здании ФСБ

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске произошел со стороны входа в здание, передает РИА «Новости».

«Преступление произошло внутри здания ФСБ, со стороны входа в здание, идет работа с определением круга пострадавших», — сказал Орлов.

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Он также подчеркнул, что произошедшее не является учениями, а также сообщил, что в регионы были приняты все возможные меры безопасности в городских учреждениях.

Ранее сообщалось, что в здании УФСБ по Архангельской области произошел взрыв.