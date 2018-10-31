Прикованный наручниками к батарее задержанный умер при прорыве трубы в Якутии

В кабинете администрации Нижнеколымского района Республики Саха было обнаружено тело 47-летнего мужчины, прикованного наручниками к радиатору отопления, сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, в ночь с 22 на 23 октября участковый уполномоченный полиции отделения МВД России по Нижнеколымскому району задержал мужчину за совершение мелкого хулиганства и доставил в здание администрации. В кабинете социального работника, где участковый временно работал из-за отсутствия служебного помещения, он пристегнул задержанного за кисть правой руки к радиатору отопления, после чего покинул кабинет и само здание администрации.

Утром 23 октября сотрудники администрации обнаружили прорыв системы отопления в кабинете, где находился задержанный. Сам мужчина, по предварительным данным, скончался от термического шока. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК России.