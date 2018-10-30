СМИ: ФСБ нашла виновных в утечке личных данных Петрова и Боширова

ФСБ установила лиц причастных к утечке личных данных Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источника.

По данным агентства, за «короткий период» сотрудники ФСБ провели более 60 мероприятий, направленных на остановку утечек выписок из баз данных.

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«В первую очередь, приходили к частным сыщикам и так называемым «пробивщикам» — тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных», — сказал источник.

Он отметил, что возбуждено «много дел» по ряду статей УК России, включая «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», «Превышение полномочий частным детективом» и «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Источник также рассказал, что, по его данным, в настоящее время задержаны сотрудник пограничной службы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС. Он добавил, что первый мог продать за границу данные о перемещениях Петрова и Боширова, а также ряда других лиц.

Источник подчеркнул, что возбужденные уголовные дела не связаны с подозреваемыми в отравлении в Солсбери.

«В них речь идет об утечках информации по другим персонам», — заключил источник.

Ранее «Росбалт» сообщал, что ФСБ ведет поверку утечки личных данных Петрова и Боширова.