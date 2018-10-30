В Москве школьник умер на уроке физкультуры

Следователи проводят проверку по факту смерти 14-летнего школьника на уроке физической культуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

В СК сообщили, что инцидент произошел на «западе Москвы», однако не назвали района.

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«По предварительным данным, ученик ... вышел на улицу для занятия физкультурой, резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался», — говорится на сайте СК.

В ведомстве подчеркнули, что учитель оказал школьнику первую помощь и «незамедлительно» вызвал скорую.

В данный момент проводится осмотр места происшествия. Следователи опрашивают очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время урока умер школьник.