В Москве школьник умер на уроке физкультуры
Следователи проводят проверку по факту смерти 14-летнего школьника на уроке физической культуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.
В СК сообщили, что инцидент произошел на «западе Москвы», однако не назвали района.
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«По предварительным данным, ученик ... вышел на улицу для занятия физкультурой, резко почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался», — говорится на сайте СК.
В ведомстве подчеркнули, что учитель оказал школьнику первую помощь и «незамедлительно» вызвал скорую.
В данный момент проводится осмотр места происшествия. Следователи опрашивают очевидцев происшествия.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время урока умер школьник.