Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке сибирской язвы в Одесской области

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила о вспышке сибирской язве на территории Одесской области на Украине. Предупреждение размещено на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, муниципальные власти диагностировали случай сибирской язвы в личном хозяйстве одной из деревень Саратского района. Отмечается, что заболевание выявили у коровы. Также сообщается, что среди местных жителей заболевших нет.

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В сообщении ведомства указывается, что на месте обнаружения сибирской язвы проведены все необходимые мероприятия по локализации вспышки заболевания.

В начале октября Роспотребнадзор также предупреждал о вспышке сибирской язвы в Одесской области. Тогда поступала информация о госпитализации пяти человек с подозрением на заболевание.