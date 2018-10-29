Невеста Хашукджи ответила на вопрос об убийцах ее жениха

Хатидже Дженгиз, невеста убитого оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявила, что не может назвать убийц своего жениха, передает Reuters.

Она отметила, что ответ, вероятно, должны знать представители консульства Саудовской Аравии, поскольку именно там произошло убийство.

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Дженгиз добавила, что королевская семья не связывалась с ней и не приносила ей соболезнований. Она также подчеркнула, что виновные в преступлении должны быть найдены и наказаны.

По словам невесты Хашукджи, она разочарована реакцией Соединенных Штатов на убийство саудовского журналиста. Дженгиз призвала американского президента Дональда Трампа убедиться в том, что правосудие восторжествует.

Ранее сообщалось, что невеста Хашукджи назвала новое условие визита в Белый дом.